طلب إحاطة للحكومة بشأن رغبة "التعليم" في تعريب جميع المناهج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطـلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم، بشأن رغبة وزارة التعليم في تعريب جميع المناهج.

وقالت النائبة، إنه يبدو أن هناك نية لوزارة التربية والتعليم لتعريب كافة المناهج، وذلك وفق ما صرح به إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية، حيث أكد أن الهدف من تعريب اللغات هو الحفاظ على اللغة الأم.

Advertisements

وأضافت: "كما وصف "شاهين" الإصرار على دراسة المواد باللغة الأجنبية فى بلد لغتها الأم هي العربية بأنه "تطرف"، وعلق: "نحن لا نريد خواجات فى مصر ونريد أن نحافظ على لغتنا وهويتنا وأن من يريد أن يدرس باللغة الأجنبية فقط عليه الذهاب لأي دولة أجنبية للتعلم بها".

وأكدت منير، أن هذا التصريح في حد ذاته لا يمكن وصفه إلا بأنه يمثل جهل ورجعية في فكر هذا المسئول، حيث أن هناك مواد كالفيزياء والكيمياء عند دراستها باللغات الأجنبية يزيد ذلك من مهارة الطالب وخبرته، كما أن دراستها باللغة العربية لا يمثل أي حفاظ على اللغة الأم على الإطلاق.

وأشارت إلى أن زيادة التعامل باللغات الأجنبية يتيح فرصة لإتقان هذه اللغات دون التأثير على اللغة العربية، بما يمثل فرصة للطلبة تتيح لهم خبرة في الحياة وإمكانية للسفر إلى الخارج، كما أنها تفتح مجال لفرص العمل.