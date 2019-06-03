جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب سلاح ناري و"حشيش" وأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة طارق محمد محمود محاولتي تهريب سلاح ناري وكمية من الحشيش والأدوية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الأحد - إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من إيطاليا، وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود طبنجة نارية و50 جرام حشيش وعدد من الأقراص المخدرة "تامول".

وأضاف أنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من إيطاليا أيضا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 50 علبة أدوية تستخدم لعلاج الأورام السرطانية، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت مليون جنيه.

وأشار المصدر إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.