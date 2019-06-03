"قومي المرأة" يخصص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش خلال أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الخط الساخن رقم 15115.
وأشارت مرسي - في بيان الأحد- إلى أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات في حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس يتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وذلك سعيا منه لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.
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