أخبار مصر | انتظام عملية صرف المعاشات لليوم الثاني على التوالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتظام عملية صرف المعاشات لليوم الثاني على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عملية صرف المعاشات لليوم الثاني من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر يونيو.

هذا وتسير العملية باانتظام في يومها الثاني حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد الثاني من يونيو ٣ مليون و٤٠٨ الف حالة صرف بقيمة اجمالية ٤ مليار و ٧٦٤ مليون جنيه.

Advertisements

حيث أشار تقرير غرفة العمليات الى تسيير مكاتب البريد عدد مليون و ٨٥٩ الف حركة صرف بقيمة٢ مليار و ٧٥١ مليون جنيه.

كما تم تنفيذ عدد ٤٠٦ ألف حالة صرف من منافذ الصندوقين بقيمة ٦٥٥ مليون جنيه بالاضافة الى مليون و١٤٣ الف حالة صرف من خلال ماكينات الصراف الآلي بقيمة مليار و ٣٥٨ مليون جنيه.

هذا وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت بدءصرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من+ السبت الموافق 1 يونيو بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة إحتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة عيد الفطر.