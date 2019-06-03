مصر | مقتل شاب خلال مشاجرة في بولاق الدكرور

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سدد عاطل طعنات بسلاح أبيض لشاب، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، إثر وقوع مشاجرة بشارع شحاتة الجمل بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بشارع شحاتة الجمل دائرة القسم.

وإنتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والقوة المرافقة له، وتبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، قام على إثرها عاطل بتسديد طعنات بسلاح أبيض لشاب، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.