مصر | لمنعهم عاطل من سرقة المحجر.. مصرع وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في الواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمنعهم عاطل من سرقة المحجر.. مصرع وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في الواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى حارس محجر مصرعه وأصيب 2 أخرين بطلقات نارية حال محاولتهم منع عاطل من سرقة المحجر عملهم، بمنطقة الواحات البحرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بورود إشارة للمقدم هيثم سكر رئيس مباحث قسم شرطة الواحات من أحد المستشفيات بوصول جثة حارس محجر، مصابا بطلقات نارية، و2 أخرين مصابين بطلقات نارية.

وبانتقال العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والقوة المرافقة له، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء محاولة المجنى عليهم ضبط عاطل اثناء سرقته المحجر عملهم أطلق النار عليهم من سلاح ناري كان بحوزته، ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الآخرين، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.