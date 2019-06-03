شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تركي آل الشيخ يوافق على بيع حصته فى بيراميدز لسالم الشامسى والرميثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر، لليوم السابع، أن المستشار تركي آل الشيخ وافق بصورة نهائية على عرض بيع حصته في نادي بيراميدز للمستثمران، سالم الشامسي، وأحمد الرميثي .

ووفقا للمصادر الخاصة فإن إجراءات نقل الملكية ستتم خلال الثمانية وأربعون ساعة القادمة لينهي علاقته بالنادي .

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في الوقت الذي أكدت المصادر تلقيه عروضا لشراء أندية في الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي وكذلك الدوري البرتغالي في الدرجتين الممتازة والأولى.

ويجري المستشار تركي آل الشيخ دراسة خاصة بذلك لاتخاذ قراره في شراء أحد هذه الأندية حيث يعتزم الدخول إلى السوق الأوروبي .