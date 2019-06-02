انت الان تتابع رئيس جامعة المنصورة يستقبل «طالبة التبول»: حقك محفوظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة
استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، "ماجدة" الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب، لدعمها معنويًا ونفسيًا وتقديم الاعتذار لها، إذ تعرضت لانهيار عصبي ونفسي عقب تبولها وتغوطها "لا إراديا" بسبب رفض رئيس اللجنة الدكتور "شادي.ب" ذهابها إلى دورة المياه، في أثناء الامتحان رغم تكرار طلبها أكثر من مرة طوال مدة امتحان مادة "النصوص اليونانية" نظرا لظروفها الصحية، حيث تعاني من الآثار الجانبية لعملية ولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان بـ3 أشهر.
وقال عبد الباسط للطالبة: "إنتى زى ابنتي وأشعر كأب قبل أن أكون رئيسا للجامعة، أن الموقف غير مقبول، وتسبب في إهدار كرامتك، ولا أقبل بالتعسف مع أي طالب وحقك القانوني محفوظ"، وطمأنها على سير التحقيقات بشفافية بما يضمن حقها بالكامل. واستبعد رئيس الجامعة رئيس اللجنة وأحاله للتحقيق، وأوضح أن قانون تنظيم الجامعات
وقال عبد الباسط للطالبة: "إنتى زى ابنتي وأشعر كأب قبل أن أكون رئيسا للجامعة، أن الموقف غير مقبول، وتسبب في إهدار كرامتك، ولا أقبل بالتعسف مع أي طالب وحقك القانوني محفوظ"، وطمأنها على سير التحقيقات بشفافية بما يضمن حقها بالكامل.
واستبعد رئيس الجامعة رئيس اللجنة وأحاله للتحقيق، وأوضح أن قانون تنظيم الجامعات المصرية نظم حقوق وواجبات الطلاب أثناء إجراء الامتحانات، وأن التعليمات الخاصة بعدم خروج الطلاب قبل نصف الوقت المقصود منها خروج الطالب نهائيا من اللجنة بورقة الأسئلة لمنع تسريب الامتحان، وهذا متبع بكل الامتحانات سواء بالمدارس أو الجامعات.
وأضاف: "لم تصدر أي تعليمات بمنع الطلاب من دخول الحمام وهناك إجراءات تتبع بتفتيش الحمامات وتفتيش الطالب أو مرافقة الطالب من أحد المراقبين لمنع الغش لكن رغبته في قضاء حاجته أمر طبيعي ولا يمكن منعه".
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