انت الان تتابع بسبب كعك العيد.. مصرع ربة منزل وإصابة ابنتها بالفيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حريق - أرشيفية

حاولت "كريمة" أن تسعد أسرتها الصغيرة بإعداد "كعك العيد" بالمنزل، وبخاصة أن الحالة المادية للأسرة لا تسمح بشراء "الكعك والبسكويت" من محال الحلوى، فقررت صنعها بنفسها بمعاونة ابنتها في المنزل، وعقب تناول وجبة السحور بدأت في عجن الكعك، ثم قامت بتقطيعه ونقشه ورصّه في "الصواني" إلى أن حان وقت "تسوية" الكعك في الفرن، ولم تكن تعلم أنه سيكون سبب وفاتها حرقًا وتركها لأسرتها الصغيرة تعاني ألم فقدها خلال العيد، حيث اشتعلت النيران في الفرن وأمسكت النيران في ملابسها فأحرقت جميع أجزاء جسدها.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة ثاني الفيوم، بنشوب حريق بمخبز بلدي منزلي أعلى سطح عقار مكون من ثلاثة طوابق ملك "حسن.ع.ا، عامل بمديرية أوقاف الفيوم". على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق، ونتج عنه وفاة الزوجة كريمة ع ا (50 عامًا) متأثرة بإصابتها بحروق

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