شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دعوى إلغاء «رسوم البليت» إلى السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة القضاء الإدارى، أمس، الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد تسليح، لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام (البليت) بنسبة 15%، إلى جلسة السبت المقبل، للاطلاع على المستندات، والرد.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، المعارض لفرض الرسوم، لأنها تضر المنتجين والمستهلكين والاقتصاد، إن هناك دراسة يجرى إعدادها لتقديمها إلى الجهات المختصة، تهدف إلى تصحيح الوضع، مشيرًا إلى استمرار الحوار فى هذا الصدد بين جميع الأطراف.