شكرا لقرائتكم خبر عن بالشيشة.. حسن حسني يرد على شائعة وفاته (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حرص الفنان الكوميدي محمد هنيدي على طمأنة جمهور النجم القدير حسن حسني، بعد شائعات ترددت الأحد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته. وعلق «هنيدي» على صورة تجمعه بالنجم القدير على صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»: «عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان.. الصورة متصورة حالا». محمد هنيدي وحسن حسني

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