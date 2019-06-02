شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للشعب: «كل ما نتحمل مصر هتكبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن محور الصحة في مصر يحظى بأهمية كبيرة، مشددًا على أن المبادرات التي نفذت كان لها تأثير جيد، مشددا على أن المنظمات العالمية كانت ترى هذه المبادرات برؤية جيدة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: «سنبدأ التأمين الصحي ببورسعيد، وآليات العمل والوسائل المستخدمة لن تنجح إلا بمساعدة الشعب»، مشددًا على أنه «تم تنفيذ مسح طبي على ٥١ مليون مواطن في الأمراض غير السارية وفيروس سي، ونأمل إحداث نقلة كبيرة في فيروس سي بنهاية العام».

وأشار الرئيس إلى أن قوائم الانتظار تخطت الـ٢٠٠ ألف حالة، مشددًا على أننا ما زلنا في طريق الإصلاح، متابعا: «كل ما نتحمل مصر هتكبر».