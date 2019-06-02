شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: إنجاز 12 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 559 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة عن الانتهاء من تنفيذ وتسليم عدد 12 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة بلغت 559 مليون جنية، موضحًا أنه تم تسليم عدد 8 مشروعات تسليما ابتدائيا خلال هذا الشهر، وجارٍ الانتهاء من عدد 4 مشروعات أخرى جارى تسليمها تمهيداً لدخولها الخدمة وبدء التشغيل، في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح «آمنة» أنه تم الانتهاء من خط مياه «الصخرة- زاوية نعيم- الرزقة» بطول 13 كم بأبوحمص بتكلفة 60 مليون جنية، وخط مياه الطرانة بطول 10 كم وقطر 600 مم بحوش عيسى بتكلفة 65 مليون جنية، وخط مياة «دفشو-بولس» بطول 5 كم بكفر الدوار بتكلفة 35 مليون جنية، ومحطة وخط مياه «المجد» بالرحمانية بتكلفة 30 مليون جنية، وخط مياه رأس كاوتش بكفر الدوار بطاقة 5 آلاف وتكلفة 30 مليون جنية، والمرحلة الثانية بمحطة مياه أبوحمص بطاقة 34 ألف متر3 / يوم بتكلفة 200 مليون جنية، كما تم الانتهاء من محطة صرف صحى قرية العتقا بتكلفة 12 مليون جنية، ومحطة صرف صحى قرية كنيسة الضهرية بتكلفة 12 مليون جنية.

وأشار المحافظ أنه يجرى حاليًا تسليم عدد 4 مشروعات محطة صرف صحى قرية الحجناية ومحطة صرف صحى قرية كفر سنطيس ومحطة صرف صحى قرية دسونس الحلفاية بتكلفة 45 مليون جنية، بالإضافة إلى خط مياه كوم القناطر بطول 24 كم بتكلفة 70 مليون جنية.