شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة طرح منتجات الكعك والبسكويت بالمجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم طرح كميات إضافية من منتجات العيد والكعك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الفطر المبارك 2019، وأنه يتم طرح المنتجات بسعر مخفض من 20 إلى 25 % مقارنة بنفس أسعار المنتجات فى الأسواق الأخرى.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن طرح كعك وبسكويت العيد بأسعار مناسبة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها وفروع الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك حيث يتم طرح كيلو البسكويت بسعر 50 جنيها و60 جنيها لكيلو الكعك السادة وطرح الكعك بالملبن 65 جنيها للكيلو والكعك بالمكسرات 90 جنيها للكيلو وبيتى فور سادة 65 جنيها للكيلو وبيتى فور لوكس 85 جنيها للكيلو وغريبة سادة 80 جنيها للكيلو وغريبة باللوز 90 جنيها للكيلو.