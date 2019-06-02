شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الرئيس يهنئ المشاركين فى حفل إفطار الأسرة المصرية بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، وذلك المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التهنئة لجميع المشاركين فى الحفل قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا وأهلا بكم". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن أنه سيستقبل أسر الشهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة، فى أول أيام العيد، وذلك مثلما ما حدث العام الماضى، كما سيؤدى صلاة عيد الفطر المبارك مع أسر شهداء الجيش والشرطة.



















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