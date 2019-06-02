شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السيسي عن شائعات ما يسمى صفقة القرن: "هل تتصوروا إني ممكن أفرط"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يتردد بوسائل الإعلام عما يتعلق بصفقة القرن، مشددا: "بيقولك السيسي هيدي حاجة لحد، طب وانتم يا مصريين بتعملوا إيه، ماحدش يقدر يعمل حاجة إلا بيكم"

وأضاف خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية المقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى: " هل تتصوروا مثلا إن أنا ممكن أفرط يعني.. طب ليه أفرط؟.. انتم يا مصريين اللي بتحددوا مصيركم، ومفيش حد ممكن يعمل حاجة إلا بيكم،



































