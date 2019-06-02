لمنع استخدامها كمخازن للمتفجرات.. السيسي يطالب ملاك الشقق بالإبلاغ عن أي مشتبه بهم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنه لا يمكن أن ينال أحد من مصر بفضل عزيمة الشعب المصري، وذلك رغم ما تعثر عليه أجهزة الأمن من متفجرات وتمويل، بهدف إلحاق الضرر بمصر وشعبها.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الأحد - إن الدولة تنفق المليارات لتأمين الحدود خاصة المنطقة الغربية التي يسعى الإرهابيون إلى تهريب الأسلحة والمتفجرات منها إلى داخل مصر.

وأوضح الرئيس السيسي أننا كدولة نُحاسب الذين يمارسون العنف بإجراءات قانونية، لأنهم يرفعون السلاح ضد الدولة وهم يبحثون عن أي مكان يوجهون ضرباتهم إليه، مشيرا على سبيل المثال إلى قطاع السياحة الذي شهد انتعاشا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: "يجد الإرهابيون انتعاشا في قطاع السياحة فيوجهون ضرباتهم إليه، معتقدين بذلك أنهم يمكنهم أن ينالوا من استقرار الدولة، ولكن ذلك لن يحدث بفضل تماسك المصريين ووقوفهم وراء وطنهم".

ودعا الرئيس السيسي المصريين إلى الانتباه للجامعات الإرهابية التي تحاول تخزين المتفجرات داخل الشقق السكنية، مطالبا ملاك هذه الشقق وغيرهم من المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يشتبه في تهريبه للمتفجرات أو تخزينها داخل الوحدات السكنية.

Advertisements

وأوضح الرئيس السيسي أنه لا يريد أن يفصح عن حجم المحاولات والمتفجرات التي يسعى الإرهابيون إلى تهريبها داخل مصر حتى لا يُثير إزعاج المواطنين وقلقهم، مؤكدا في نفس الوقت أن الحالة الأمنية على درجة عالية من الاستقرار.

وأكد أن مصر ستبقى قوية وتزداد نمو وتقدما كلما تضامن المصريون وتكاتفوا وتحملوا للعبور من هذه الفترة الصعبة من الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق كل ما يرجوه المواطنون.

وأكد الرئيس السيسي أنه دائما ما يراهن على وعي المصريين وإدراكهم لحقائق الأمور، لافتا إلى أنه على مدى السنوات الثماني الماضية كثيرا ما كانت هناك أمور تتم ضد الدولة لكسر الشعب المصري والنيل منه.

وأعرب الرئيس السيسي عن شكره للشعب المصري على تحمله أعباء مسار الإصلاح الذي تم خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية، مشيرا إلى أن النجاحات التي تحققت لم تكن لتتحقق إلا بالشعب المصري وصبره وتحمله.

ودلل الرئيس السيسي على نجاح الإصلاح بما نراه من تجارب في دول مجاورة، لافتا إلى أن الشعب المصري استطاع بفضل الله اجتياز كافة العقبات والتحديات.

وشدد على أن الدول لا تتقدم ولا تحصل على مكانتها إلا بالعمل والصبر والتحمل من جانب شعوبها.