الرئيس السيسي: لا أحد يستطيع فعل شيء ضد إرادة المصريين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
فند الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يتردد من شائعات بشأن صفقة القرن، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع عمل شئ ضد إرادة المصريين، وأن الإعلام هو من أطلق اسم صفقة القرن.
وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال إفطار الأسرة المصرية: "إننا في مصر لا نتكلم باسم الفلسطينيين ولا نرضى بأمر لا يرضوا هم عنه".
وأشار الرئيس السيسي إلى أن تساؤل بعض المصريين عن إمكانية التفريط في شيء من الأرض يحيره ويجعله يتساءل هل يعرفه المصريون جيدًا، موجها كلامه للمصريين "هل تتصورون أنني يمكن أن أفرط ؟ ولماذا أفرط ؟، داعيا الله أن يجعلنا من المخلصين ويجعلنا من الشرفاء.
وأكد الرئيس السيسي أن المصريين في جميع الأحوال هم من يحدد مصيره، ويجب أن يكونوا دائما على قلب واحد وأن يبقوا متماسكين بعيدا عن أي فرقة، وأضاف أن أهل سيناء موجودون بيننا الآن ولكنهم لن يفرطوا في شيء.
ونوه بأن المنطقة حالياً تمر بأصعب حالاتها وأن الفتن والتحديات كثيرة، ولكن مصر بخير بفضل الله وبفضل شعبها وقواتها المسلحة، ونحاول أن نكون متوازنين في كل شيء.
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