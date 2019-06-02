محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سيستقبل أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، في أول أيام عيد الفطر المبارك، مثلما حدث العام الماضي، وسيؤدي صلاة العيد معهم.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، المقام اليوم الأحد.
ووجه الرئيس، التحية والتقدير لشهداء الجيش والشرطة ولأسرهم، مؤكدًا أنهم قدموا عطاءً بلا حدود لصالح الوطن وحمايته.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس يعلن احتفاله بعيد الفطر مع أسر الشهداء والمصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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