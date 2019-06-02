مصر | أمن القاهرة يستعد لاحتفالات عيد الفطر المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يستعد لاحتفالات عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعدت مديرية أمن القاهرة لاحتفالات عيد الفطر المبارك، ووضعت أجهزة الأمن اللمسات الأخيرة خلال اجتماع القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة تنفيذا لخطة وزارة الداخلية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة أنه تم رفع حالة الاستعدادات القصوى وإلغاء راحات الضباط والأفراد لأمن القاهرة وتأمين جميع المنشآت الحكومية وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الكمائن الثابتة والمتحركة وحراسات مشددة على المنشآت الهامة، مشيرا إلى تسيير دوريات أمنية بالمحاور والشوارع المؤدية إلى مناطق الاحتشاد وتزويدها بالكلاب البوليسية الخاصة بالكشف عن المفرقعات فى إطار تأمين الإخوة الأقباط خلال احتفالهم بعيدهم.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية أمر بتكثيف التواجد الأمنى بمحيط المساجد لتأمين روادها، فضلا عن تكثيف التواجد الأمنى بمحيط المنشآت المهمة والحيوية لتأمينها على مدار ال ٢٤ ساعة، إضافة إلى تعزيز الخدمات بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين المساجد.

وتابع المصدر قائلا: سيتم تكثيف تواجد عناصر الشرطة النسائية فى الأماكن العامة خاصة مناطق وسط المدينة والمتنزهات لمواجهة التحرش خلال الأعياد لضبط كل ما يخل بالأمن العام ويعكر صفو المواطنين.