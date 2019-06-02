مصر | حملات مكبرة بالقليوبية لضبط الهاربين من أحكام

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ضبط رجال مباحث القليوبية ثلاثة أشخاص كان قد صدر ضدهم ضبط وإحضار، وتم التحفظ على المتهمين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بالوقائع لإتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعود الواقعة عندما قام العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، بقيام حملة مكبرة لضبط الصادر ضدهم قرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، بالتعاون مع إداراة المباحث الجنائية، وإدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية، وتم ضبط "سيد م ا "25سنة، عاطل ومقيم عزبة الورد مسطرد، دائرة قسم ثان شبرا الخيمة المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3486 لسنة 2019 م جنح قسم قليوب سرقة هاتف، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 1912 لسنة 2019 م إدارى قسم قليوب.

وفى ذات السياق فقد تم ضبط "عبد العزيز. ع. ع " 32 سنة، عاطل ومقيم ميت نما، دائرة مركز قليوب،المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1749 لسنة 2019 م إدارى مركز قليوب، إطلاق أعيرة نارية،وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 1876 لسنة 2019 م إدارى قسم قليوب، و"اسلام. م.م " 30سنه،عاطل ومقيم طنان – دائرة مركز قليوب،المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 21931 لسنة 2018 م جنح مركز قليوب، مشاجرة.

وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.