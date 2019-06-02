مصر | في 3 محافظات.. المرور تستعين بمجندين من حملة المؤهلات العليا خلال فعاليات أمم إفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في 3 محافظات.. المرور تستعين بمجندين من حملة المؤهلات العليا خلال فعاليات أمم إفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهجت وزارة الداخلية أسلوبًا جديدًا لمواجهة مشكلة المرور من خلال إلحاق عدد من المجندين من حملة المؤهلات العليا للعمل بإدارات مرور "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية" بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المرورية المقدمة للمواطن، والمساهمة فى تيسير الحركة المرورية خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكدت الوزارة أن المجندين تلقوا دورات تدريبية التى تمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم فى تحقيق الانضباط المرورى ومعاونة المواطنين، وتم دعمهم بالآليات الحديثة التى تمكنهم من سرعة الانتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بجميع الشوارع والميادين، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تطوير مستوى الأداء الأمنى، لاسيما فى المجالات التى تمس حياة المواطنين والتى من بينها المرور.