أخبار مصر | معرض أيقونات تحكي محطات رحلة العائلة المقدسة في المتحف القبطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معرض أيقونات تحكي محطات رحلة العائلة المقدسة في المتحف القبطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض الفنان بيشوي رفعت، خريج معهد الدراسات القبطية، عدد من الأيقونات التي تؤرخ محطات رحلة العائلة المقدسة، وهي عبارة عن لوحات تحكي رحلة هروب العائلة إلى أرض مصر.

وقال بيشوي أن المعرض يحكي عن المحطات التي استقرت بها العائلة المقدسة مثل شجرة مريم، والمغارة، ومراحل الهروب بوسائل مختلفة سواء على مركب أو على دابة.

وأضاف بيشوي أن طريقة تصنيع الأيقونة تكون على خشب مسبق التحضير والألوان عبارة عن أكاسيد مختلفة الألوان مخلوطة بالبيض والخل

وشهد المعرض القمص صليب جمال كاهن كنيسة أبي سيفين في مصر القديمة والدكتور سامي صبري عميد معهد الدراسات القبطية والدكتور إسحاق عجبان وكيل معهد الدراسات القبطية.

ويأتي المعرض على هامش فاعليات احتفالية "الرحلة المقدسة" والتي أقيمت في المتحف القبطي بمنطقة مصر القديمة اليوم، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلي أرض مصر.

والمتحف القبطي يقع في مصر القديمة داخل حدود حصن بابلون والذي توجد بقاياه خلف مبنى المتحف؛ وقد بدأ تشييده أيام الفرس ولكن حدثت عليه العديد من الإضافات في عهد الإمبراطوريين الرومانيين أغسطس وتراجان ثم أضاف إليه من جاء بعدهم من أباطرة الرومان.

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لعب العالم الفرنسي (ماسبيرو) دورًا هامة في نشأة المتحف إذ عمل على جمع أعمال الفن القبطي وتخصيص قاعة لها في المتحف المصري.

بعد ذلك طالب مرقس سميكة باشا عام 1893م بأن تضم مجموعة الآثار القبطية إلى اهتمامات لجنة حفظ الآثار والفنون.