أخبار مصر | مشهد تمثيلي وعرض كشافة باحتفالية "رحلة العائلة" بالمتحف القبطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشهد تمثيلي وعرض كشافة باحتفالية "رحلة العائلة" بالمتحف القبطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عدد من شباب كشافة الكنيسة بتقديم عرض تمثيلي لبعض من محطات رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك خلال احتفالية أقامها المتحف القبطي اليوم بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

كما أعقب المشهد التمثيلي عرض خاص قدمته فرقة كشافة الكنيسة، وقالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي إن رحلة العائلة المقدسة تتوافق ذكرها هذه الأيام حيث يمثل يوم 1 يونيو عيدًا يحتفل به المصريون لمباركة العائلة أرض مصر في هذا اليوم، واضافت أن المتحف في إطار دوره المجتمعي عقد هذه الاحتفالية والتي جاء ضمن فقراتها مشاهد تمثيلية قدمها الشباب لبعض محطات العائلة المقدسة.

وشهد العرض القمص صليب جمال كاهن كنيسة أبي سيفين في مصر القديمة والدكتور سامي صبري عميد معهد الدراسات القبطية والدكتور إسحاق عجبان وكيل معهد الدراسات القبطية.

والمتحف القبطي يقع في مصر القديمة داخل حدود حصن بابلون والذي توجد بقاياه خلف مبنى المتحف؛ وقد بدأ تشييده أيام الفرس ولكن حدثت عليه العديد من الإضافات في عهد الإمبراطوريين الرومانيين أغسطس وتراجان ثم أضاف إليه من جاء بعدهم من أباطرة الرومان.

لعب العالم الفرنسي (ماسبيرو) دورًا هامة في نشأة المتحف إذ عمل على جمع أعمال الفن القبطي وتخصيص قاعة لها في المتحف المصري.

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بعد ذلك طالب مرقس سميكة باشا عام 1893م بأن تضم مجموعة الآثار القبطية إلى اهتمامات لجنة حفظ الآثار والفنون.