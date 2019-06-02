أخبار مصر | افتتاح معرض مؤقت لـ "آثار العائلة المقدسة" في المتحف القبطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح معرض مؤقت لـ "آثار العائلة المقدسة" في المتحف القبطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، اليوم الأحد، معرضًا مؤقتًا يضم عدد من الآثار التي تخص العائلة المقدسة مصر وتخلد ذكرى دخولها إلى مصر.

وشهد الافتتاح القمص صليب جمال كاهن كنيسة أبي سيفين في مصر القديمة والدكتور سامي صبري عميد معهد الدراسات القبطية والدكتور إسحاق عجبان وكيل معهد الدراسات القبطية.

والمتحف القبطي يقع في مصر القديمة داخل حدود حصن بابلون والذي توجد بقاياه خلف مبنى المتحف؛ وقد بدأ تشييده أيام الفرس ولكن حدثت عليه العديد من الإضافات في عهد الإمبراطوريين الرومانيين أغسطس وتراجان ثم أضاف إليه من جاء بعدهم من أباطرة الرومان.

لعب العالم الفرنسي (ماسبيرو) دورًا هامة في نشأة المتحف إذ عمل على جمع أعمال الفن القبطي وتخصيص قاعة لها في المتحف المصري.

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بعد ذلك طالب مرقس سميكة باشا عام 1893م بأن تضم مجموعة الآثار القبطية إلى اهتمامات لجنة حفظ الآثار والفنون.