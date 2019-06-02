انت الان تتابع ممنوع الإجازات.. كيف استعدت حديقة الحيوان للعيد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حديقة الحيوان

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، نهاية الأسبوع الجاري، وصرح الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، اليوم الأحد، بأن الحديقة جاهزة وتبدأ في استقبال زوارها من الساعة السابعة صباحا، موضحا أن تجهيزات الحديقة تتمثل في زيادة المسطحات الخضراء، حظائر الحيوانات، الطرق، البرك، نافورات المياه، دورات المياه، الحيوانات، الزواحف، كما تم إضافة 2700 شتلة، بجانب وجود ولدات جديدة من الحيوانات، وذلك في ظل خطة مستمرة ودائمة لتطوير حديقة حيوان الجيزة وإسعاد المواطنين خلال فترة الإجازات والأعياد.

وبالنسبة للعاملين، ذكر رجائي إنه تقرر زيادة أعمالهم ومنع إجازاتهم، بهدف تسهيل عملية دخول الزوار ومنع تكدسهم أمام بوابات الدخول. وبالنسبة للتأمين أوضح أنه يتم التنسيق مع محافظة الجيزة، مديرية الأمن، مرفق الإسعاف، لمواجهة أي طوارئ، كما تم توفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها، فضلا عن وجود

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