شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لن ينال من مصر أحد.. ولن نترك أحدًا نستطيع محاسبته بالقانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أننا لن نترك أحدا نستطيع محاسبته بالقانون إلا سيتم محاسبته، مشددًا على أنه لن يستطيع أحد أن ينال من مصر، موجهًا حديثه للمصريين قائلا: «خلوا بالكم من بلادكم».

وأضاف الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أن «هناك أمورًا عديدة لا يتم الإعلان عنها، حيث هناك مخازن أسلحة ومتفجرات يتم العثور عليها»، مشيرًا إلى أننا «ننفق ملايين ومليارات الجنيهات من أجل تأمين الحدود».

وأشار الرئيس السيسي إلى أننا «نعثر على أسلحة وذخائر ومفرقعات، ولا نعلن عن كل ما يتم اكتشافه».