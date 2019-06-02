شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لن نجامل على حساب مصلحة البلد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لن يجامل على مصلحة البلد سواء في التوظيف أو العمل، مشددا على أن الخواطر لا تبني البلاد.
وأضاف الرئيس، خلال كلمته بحفل اإطار الأسرة المصرية، أنه منذ أن تولي المسئولية أكد عدم توظيف أحد في الدولة، حيث أن هناك ٦ ملايين موظف ويحتاج العمل لمليون مواطن فقط.
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