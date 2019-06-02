شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لأولياء الأمور والطلاب: «تكاتفكم ينجح منظومة التعليم الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملف إصلاح التعليم أخذ جهدا كبيرا، مشددًا على أنه منذ ما يزيد على 40 عامًا والأسر بدون قصد تطالب أبناءها بالتعليم من أجل الحصول على الشهادة.

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وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل افطار الأسرة المصرية، الأحد، أن «موضوع إصلاح التعليم تعرض لعقبات عديدة»، مشددا على أننا «نحتاج لتعليم جيد وعلينا أن نتحمل التكلفة في الجهد والتحمل»، وذكر أن «هذه التكلفة لن تكون على حساب أبنائنا».

وأشار الرئيس السيسي إلى أن «ما يحدث حاليا هو اختبار لمنظومة التعليم والمسار الذي نسير عليه سيجعل التعليم جيد ولكن نتائجه لن تظهر الآن».

وطالب الرئيس السيسي أولياء الأمور والطلاب بعد الخوف، قائلا: «لن يكون هناك نظام على حسابكم وتكاتفكم سينجح المنظومة»