شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: سنكون مع أسر الشهداء أول أيام العيد مثل العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إننا «في أول أيام عيد الفطر المبارك سنكون مع أسر واهالي الشهداء مثل العام الماضي»، مشددا على أنهم «قدموا كل ما لديهم كي نعيش نحن، لذلك سنلتقي بهم وأبنائهم أول أيام العيد».

وأضاف الرئيس خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية أنه «يوجه الشكر لأسر وأهالي الشهداء الذين لا يستطيع مصري أو مصرية أن ينكر عطاءهم وما قدموه لمصر».