شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تطلق حملة دعائية لمصر في السوق العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، حملة دعائية لمصر تمتد على مدار شهر رمضان والصيف بدول الخليج العربي، وذلك في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يتضمن تطويع آليات التسويق لتتماشى مع طبيعة كل سوق.

وبحسب بيان، الأحد، يأتي ذلك في ظل إستراتيجية وزارة السياحة لجذب المزيد من السياحة العربية إلى مصر حيث يمثل السوق العربي نحو 30 بالمائة من حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وتتضمن الحملة الترويجية التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان لوحات إعلانية خارجية ضخمة في كل من الإمارات العربية المتحدة، وفى المملكة العربية السعودية، حيث تُعرض في أكثر الأماكن مشاهدة، بالإضافة إلى حملة إلكترونية تستهدف الجمهور عن طريق محتوي الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي بكل من الFacebook وYou Tube وGoogle وSnapchat وSabq وAudience Programmatic network وDailymotion في كل من: المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

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كما تضمنت الحملة إعلانات تليفزيونية بكبريات القنوات التليفزيونية العربية من خلال البرامج والمسلسلات الرمضانية التي تحظى بأعلى نسبة مشاهدة للمواطن العربي.

من جانبه أشار المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إلى الأهمية التي تحظي بها الدول العربية كسوق محوري للسياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدا على أهمية الاستفادة من فرصة تجمع الأسر العربية في شتي أرجاء الوطن العربي خلال شهر رمضان المعظم مما يعد فرصة مثالية لعرض التنوع الثري للمنتجات والأنماط السياحية المختلفة بمصر أثناء التفافهم حول الشاشات لمشاهدة البرامج والمسلسلات الرمضانية.

وجاءت هذه الحملة بمردودا إيجابيا وظهرت النتائج الأولى لها فيما أبرزته صحيفة Gulf News، وهى من أهم الصحف الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية، حيث أوضحت أن شركات السياحة في الإمارات العربية المتحدة أكدت أن مصر جاءت في المرتبة الأولى في قائمة المقاصد التي سوف يتوجه إليها السائحون الإماراتيون لقضاء أجازة عيد الفطر والتى سوف تكون أسبوعا كاملا في الإمارات بالنسبة للعاملين في القطاع العام بينما ستكون أجازة العاملين في القطاع الخاص ثلاثة أو أربعة أيام، وأشار وكلاء السفر إلى أن المواطنين الإماراتيين اختاروا قضاء أجازتهم في مقاصد سياحية خارج بلادهم.

وأشارت الصحيفة في خبر تحت عنوان «الكشف عن أهم المقاصد السياحية التي يتوجه إليها السائحون الإماراتيون»، إلى أن شركات السياحة قد سجلت ارتفاعا في معدل حجوزات سفر السائحين الإماراتيين إلى عدد من دول الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر.

وذكرت الصحيفة أن السيد مأمون حمدان مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند بموقع Wego الإلكتروني المتخصص في السفر والسياحة، أوضح أن الموقع سجل حصول مصر على المرتبة الأولى تلتها السعودية ثم الهند ثم تركيا ثم الأردن ثم إندونيسيا ثم تايلاند وذلك فيما يتعلق بأشهر المقاصد السياحيّة.