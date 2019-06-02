شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقته الخاصة.. تامر مرسي يحتفل بعيد ميلاد عادل إمام بمسلسل في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المنتج تامر مرسي صورة للزعيم عادل إمام من أفيش مسلسله الجديد «فلانتينو» والذي تم تاجيله من رمضان الحالي ٢٠١٩، وأكد أن المسلسل سيطرح في رمضان ٢٠٢٠ على قنوات مجموعة إعلام المصريين.

وكتب تامر مرسي عبر صفحته الشخصية: «هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، حصريا على شاشتنا في رمضان ٢٠٢٠ مسلسل فلانتينو».

ومسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتاليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام وإنتاج سينرجي.