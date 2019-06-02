شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تستغيث من الإهمال بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مستشفى التأمين الصحي «سوزان سابقا» بالمنيا، حالة إهمال جسيمة للسيدة حمدية محروس في العقد السادس من عمرها، تُعاني من مرض السرطان.

وتحتجز المستشفى المريضة ثلاثة أيام حتى الآن بدون أي رعاية تُذكر حيث أنها دخلت المستشفى بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن في ظل وجود إهمال جسيم من قبل إدارة المستشفى وعلى رأسها الدكتور أحمد سعد، مدير المستشفى، مرورا بطاقم الأطباء والتمريض فالمريضة حالتها من سيىٍء إلى أسوأ، بسبب عدم مقدرتها على تناول الطعام وبالتالي تحتاج إلى المحاليل والتي لا تستطيع أخذها بسبب تعند وإهمال المستشفى معها مما تضطر أسرتها إلى التشاجر الدائم من أجل منحها المحاليل.

وكانت السيدة حمدية محروس استئصلت ورم خبيث في الأمعاء منذ شهر وتتلقى جلسات العلاج الإشعاعي.