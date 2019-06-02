شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: ندعم جهود السيسي بتوحيد الصف العربي في مجال الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المستشار محمد سالم، الخبير القانوني البارز ورئيس مجلس أمناء المبادرة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية «استثمر في وطنك الثاني مصر»، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام القمة الاستثنائية العربية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن كلمة السيسي حددت تحديات الأمن القومي العربي وآلية الرد على التجاوزات الإيرانية الأخيرة، وحملت العديد من الرسائل الهامة، بأن أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وأن العرب ليسوا على استعداد لأن يقبلوا بأي شكل، تهديد أمنهم القومي.

وقال «سالم»، في تصريح اليوم السبت، إن المبادرة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية «استثمر في وطنك الثاني مصر»، ستدعم بكل قوة جهود الرئيس السيسي للم شمل العالم العربي ضد أي تهديد خارجي يُهدد أمن الدول العربية، مؤكدا أن المبادرة ستسير على خطى الرئيس من خلال ترسيخ العلاقات الاقتصادية العربية حيث تسعى المبادرة إلى عمل سوق عربية مشتركة كما تسعى إلى زيادة الاستثمارات العربية في الدول العربية المختلفة وبالأخص مصر لمنافسة الاستثمارات الغربية هذا بهدف سعيه إلى توحيد القوانين الاستثمارية العربية في كل دول المنطقة.

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وأكد «سالم»، على أهمية القضايا التي جاءت في الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام القمة الاستثنائية العربية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمتين العربية والإسلامية جاءت في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

وأكد الخبير القانوني البارز تضامن مصر حكومة وشعبا ورئيسا مع الدول العربية ضد الاعتداءات الأخيرة، واستعدادها لتقديم كافة الدعم والمساعدة للمحافظة على الأمن والاستقرار بها، ووقف أي اعتداءات عليها.