مصر بتفطر.. اليوم الكامل لأطول مائدة إفطار فى العالم "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم كامل قضيناه فى احتفالية مصر بأطول مائدة إفطار فى العالم، حيث شهدنا تدفق آلاف المصريين من كل مكان لتناول الإفطار الجماعى، والمجهود الضخم لتقديم إفطار لائق لكل من حضر الحفل، وصولا إلى الحفلات الفنية المبهرة وصولا لنهاية اليوم بتتويج لاعبنا الأسطوري محمد صلاح بجائزة دوري أبطال أوروبا، لتفوز مصر بجائزتين في نفس اليوم، دخول موسوعة جينيس ووضع أسم لاعب مصري فى قائمة الحاصلين على دوري أبطال أوروبا لأول مرة فى التاريخ.
ودخلت العاصمة الإدارية الجديدة رسميا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأطول مائدة إفطار على مستوى العالم، التى جرى تنظيمها مساء أمس السبت وضمت آلاف المشاركين بطول تجاوز 3 كيلو مترات.
وقال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إن مصر حصلت على الرقم القياسى الثانى من موسوعة جينيس فى أقل من شهر، لافتا إلى أن شركة العاصمة ستحصل على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية عصر اليوم الأحد.
يُذكر أن طول المائدة التى نظمتها العاصمة الإدارية الجديدة بلغ 3 آلاف و189 مترا و83 سنتيمترا، بينما لم يتجاوز الرقم المسجل سابقا حيز الـ3 آلاف متر.
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