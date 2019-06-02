الفائز بـ"العالمية للقرآن": ختمت المصحف في الصف الرابع الابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه رأفت عبدالستار، الحاصل على المركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته وتقديره لأهل القرآن.

وقال "عبدالستار" بعد تكريمه من الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر، اليوم الأحد: "أقول للرئيس السيسي، تكريمك لي فضل وكرم من الله، أعانك الله، فحجم المسئولية كبير لأنك رئيس أكبر دولة عربية وأفريقية، سدد الله خطاك وحفظك من كل مكروه وسوء".

وأضاف في تصريحات لمصراوي: "والدي موظف بالتموين وأمي ربة منزل، وأشقائي يحفظون القرآن الكريم كاملا، أحب وأهوى أئمة العلم بحكم دراستي لعلوم التجويد، فهم أصحاب فضل في وصول علم القراءات إلينا".

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وتابع: "ختمت القرآن في بداية الصف الرابع الابتدائي، حيث كنت أدرس بالتعليم العام، وانتقلت للدراسة في الأزهر بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، والتحقت بكلية أصول الدين، وحصلت على الليسانس بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من قسم الدعوة والثقافة الإسلامية.

وأوضح عبدالستار أنه يعمل إمامًا للمسجد في قريته "ميت عساس بمحافظة الغربية"، ومعه إجازة في القراءات العشر، كما يعمل مدرسا مساعدا بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع المنصورة.

وقال: "الفضل في حفظ القرآن أولا وأخيرا يعود إلى الله عز وجل، ثم أستاذي يوسف البنوبي وقبل هذا دعاء أبي وأمي لي ليل نهار".