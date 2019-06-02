أخبار مصر | أيمن عدلي رئيسًا للجنة التدريب بنقابة الإعلاميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن عدلي رئيسًا للجنة التدريب بنقابة الإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، عن تكليف الإعلامي أيمن عدلي، برئاسة لجنة التدريب والتثقيف بالنقابة، بالإضافة إلى تكليفه باختيار من يراهم من أعضاء اللجنة التأسيسية لعضوية اللجنة وذلك لما يملكه من تراكم خبرات في هذا المجال.

وجاء القرار وفقًا للقانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إنشاء نقابة الإعلاميين، وقرار رئيس مجلس ااوزراء رقم 573 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، وأيضًا وفقًا لمحضر اجتماع اللجنة بتاريخ الخميس 14 مارس 2019، بشأن تفويض طارق سعدة قائمًا بأعمال اللجنة التأسيسية للنقابة.