مصر | سرقة فيلا ابنة أحمد شوبير بأكتوبر

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حرر زوج ابنة الإعلامي أحمد شوبير بلاغًا بقسم شرطة أول أكتوبر، صباح اليوم الأحد، يفيد بتعرض الفيلا سكنه الكائنة بداخل كومباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، من زوج إبنه الإعلامي أحمد شوبير، باكتشاف زوجته سرقة 3 خواتم ذهب من خزينة صغيرة داخل غرفة النوم خاصتهما.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، والنقيب حازم المنسي، معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود كسر بالخزينة، وأنه تم فتحها بواسطة المفتاح، ما يرجح إلى أن المتهم بالسرقة من المترددين على الفيلا.

ويفحص رجال المباحث العاملين والمترددين على الفيلا، فضلا عن فحص كاميرات المراقبة المركبة بالفيلا للوقوف على ملابسات الواقعة، ومراجعة عملية الدخول والخروج من الفيلا خلال الساعات الماضية، وحرر المحضر رقم 5143 جنح قسم شرطة أول أكتوبر لسنة 2019، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.