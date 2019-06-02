مصر | ضبط عاطلين بحوزتهما أستروكس وحشيش قبل ترويجهم بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين بحوزتهما أستروكس وحشيش قبل ترويجهم بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطلين بالتجمع الخامس، وبحوزتهما 12كيس استروكس و20 قطعة حشيش، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة بالواقعة.

تعود بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس مفادها قيام بهاء م،27سنة، ومحمود و،23سنة، م عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بمناطق القاهرة الجديدة وبإجراء التحريات اللازمة وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم علي 20 قطعة حشيش، 12كيس استروكس قبل ترويجهم بدائرة القسم، وهاتفين محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، 1200 من متحصلات تجارتهم.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.