شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يستقبل ممثل برنامج الغذاء العالمي بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأحد، منجستاب هايلي ممثل برنامج الغذاء العالمي بجمهورية مصر العربية.

استهل هايلي ممثل برنامج الغذاء العالمي بمصر حديثة بشكر اللواء مجدي الغرابلي على حفاوه الاستقبال، وأوضح أنه تم تغيير طريقة عمل برنامج الاغذية العالمي حيث انه اصبح يدرس اوليات الحكومة المصرية والتي اثبتت قوتها خلال الفترة السابقة وقام البرنامج بدراسة جميع الاستراتيجات والاتجاهات بمصر واخرها ( مصر 2030 ) وتم دراسة اوليات الحكومة والتي تتمثل في عدة مجالات منها (التنمية الاجتماعية واللاجئين ودعم صغار المزارعين والبدو في الصحراء والمدارس المجتمعية).

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وأوضح منجستاب أيضا أهمية مصر في الشرق الأوسط وافريقيا، حيث قام «ديفيد بيزلى»، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى بزيارة مصر في شهر مارس والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم اعتماد خطة 2019 ولمدة خمس سنوات تنفيذ أولوياتها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، مؤكداً التزام بتعزيز الشراكة مع الدولة في هذا الإطار، خاصةً فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، وكذلك دعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، والذي يعد أحد أنجح المشروعات التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، باعتباره يحقق الأمن الغذائي والصحي للطلاب، علاوة على أبعاده الاجتماعية والاقتصادية وتشغيل الشباب وتقوية دور المرأة في المجتمع.

وأضاف ممثل برنامج الغذاء العالمي ان محافظة مطروح تعد من اوليات خطة البرنامج، حيث انه يوجد بها العديد من المشروعات التي يقوم بها البرنامج خلال الاعوام القادمة، وأوضح أيضا ان شركة شل العالمية قد وقعت تعاون مع البرنامج لدعم المدارس المجتمعية بمحافظة مطروح بالتحديد.

ووجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح المهندس حسين السنيني وكيل اول وزارة الزراعة بمطروح بالتنسيق مع البرنامج لتجهيز الزيارات الميدانية لفريق العمل وعمل دراسة شاملة لخطة البرنامج داخل المحافظة.

وفي نهاية اللقاء قام اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بتقديم درع المحافظة لممثل برنامج الغذاء العالمي تقديرا لمجهودات برنامج الغذاء العالمي بالمحافظة.