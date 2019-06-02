شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة «الداخلية» لتأمين احتفالات عيد الفطر وبطولة كأس الأمم الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الداخلية إنه تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، وفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن بالبدء في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات والخطط الأمنية تضمنت نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، كما تم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

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وفى إطار حرص الوزارة على تطوير مستوى الأداء الأمنى لا سيما في المجالات التي تمس حياة المواطنين والتى من بينها المرور، فقد انتهجت الوزارة أسلوباً جديداً لمواجهة مشكلة المرور من خلال إلحاق عدد من المجندين من حملة المؤهلات العليا للعمل بإدارات مرور (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية) بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المرورية المقدمة للمواطن، والمساهمة في تيسير الحركة المرورية خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك عقب تلقيهم الدورات التدريبية التي تمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم في تحقيق الانضباط المرورى ومعاونة المواطنين، وقد تم دعمهم بالآليات الحديثة التي تمكنهم من سرعة الانتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع والميادين.

ولفت البيان إلى قيام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد على الالتزام باليقظة التامة، وأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

استنفار أمنى لأجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن لتأمين احتفالات عيد الفطر وفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية

استنفار أمنى لأجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن لتأمين احتفالات عيد الفطر وفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية

استنفار أمنى لأجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن لتأمين احتفالات عيد الفطر وفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية

استنفار أمنى لأجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن لتأمين احتفالات عيد الفطر وفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية

استنفار أمنى لأجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن لتأمين احتفالات عيد الفطر وفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية