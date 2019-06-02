شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6..البنك المركزى يسدد 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للتصدير والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبا الهامة على رأسها تبدأ هيئة السكة الحديد ابتداء من غدا الاثنين تشغيل 8 قطارات مكيفة ونوم بين القاهرة ومرسى مطروح استعدادا لموسم الصيف، تشمل 4 مكيف و4 نوم، بواقع 4 قطارات تقوم من القاهرة لمرسى مطروح بينهم اثنين نوم، و4 قطارات تعود من مرسى مطروح إلى القاهرة بينهم اثنين نوم.وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..





سدد البنك المركزى المصرى 406 ملايين دولار للبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير Afrexim Bankنهاية مايو الماضى، قيمة مستحقات للأخير فى ضوء سداد مصر لالتزامتها الدولية.

تبدأ هيئة السكة الحديد ابتداء من غدا الاثنين تشغيل 8 قطارات مكيفة ونوم بين القاهرة ومرسى مطروح استعدادا لموسم الصيف، تشمل 4 مكيف و4 نوم، بواقع 4 قطارات تقوم من القاهرة لمرسى مطروح بينهم اثنين نوم، و4 قطارات تعود من مرسى مطروح إلى القاهرة بينهم اثنين نوم.





أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية المشاركة فى تنفيذ أحدث التقنيات الحديثة لتنجيل إستاد القاهرة، بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشددا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة نسب المكون المحلي ونقل التجربة وتعميمها علي كافة المنشأت الرياضية، وفقا لمواصفات الجودة القياسية، جاء هذا خلال زيارة وفد الهيئة العربية للتصنيع لتفقد أرضية ملاعب إستاد القاهرة في شكلها النهائى، فى إطار الإستعدادات والتجهيزات النهائية قبل إنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر .

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، نسخة من القرآن الكريم، هدية من وزارة الأوقاف، تقديرا لجهوده فى دعم الفكر الوسطى المستنير وصيانة مال الوقف.

فى إطار الخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لقرائه، ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الفيوم، حيث اعتمد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بحضور محمد عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم، وأحمد خضر رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

Advertisements

قالت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 5146 لسنة 87، فى جلسة 5 يونيو 2018، إن رب العمل يملك حقا جوازيا لإنهاء العقد بالإرادة المنفردة، شرط توافر سبب من ثلاثة على سبيل الحصر .

وأضافت المحكمة فى الحيثيات، أنه "إذ كان نص المادة 45 من لائحة نظام العاملين بالشركة ينص على أنه "يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل بالاتفاق مع العامل، مع منحه مكافأة نهاية خدمة.. ما مفاده أن هذا النص قد وضع تنظيما خاصا لحق التعويض الاتفاقى عند إنهاء رب العمل العقد بالإرادة المنفردة، ووضع له ضوابط محددة بأن جعل أمره جوازيًّا لربّ العمل متى توافر لديه أحد أسباب ثلاثة وردت على سبيل الحصر، وهى: إلغاء الوظيفة - تخفيض حجم العمالة - عدم قدرة العامل على ملاحقة التطورات التكنولوجية الحديثة".





أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك ،عبر الخط الساخن رقم 15115.

سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مجموعة جديدة من المتعافين من تعاطى المخدرات شيكات بقيمة 160 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.





أكد الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والانتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة، ان تاريخ قواتنا الجوية حافل بالبطولات والتضحيات التى سطرها نسور مصر دفاعا عن سمائها مؤكدا أن التفوق الهائل الذى تشهده القوات المسلحة المصرية من الناحية الفنية والقتالية والإدارية لم يكن ليتحقق لولا جهود أبنائها المخلصين الذين يقدرون دورهم ومسئولياتهم الكبرى فى الحفاظ على أمن مصر القومى آخذين بعين الإعتبار جهود القوات المسلحة الرامية لبناء الوطن وإستمرار خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية، جاء ذلك خلال لقاءه بعدد من مقاتلى القوات الجوية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الجوية وشاركهم تناول الإفطار.

نفت الحكومة ما تردد مؤخرا عن اتجاهها لبيع قصر البارون، وأيضا ما أُثير بشأن عجزها عن مواجهة الجراد وأسبابه فى الأقصر وأسوان، مشددة على ظهور تجمعات محدودة والتعامل معها سريعا.

وفى هذا الإطار كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أنه فى ضوء ما تردد عن طرح الحكومة قصر البارون التاريخى للبيع، تواصل مع وزارة الأثار التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، قائلة إنه لا صحة على الإطلاق لبيع قصر البارون أو أية مبانٍ أثرية أخرى، كما شددت على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على كل آثارها العريقة وتراثها الحضارى الممتد عبر آلاف السنين، وأن كل ما يتردّد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة البلبلة وإغضاب الرأى العام.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن فقه بناء الدول يتسم بالسعة والمرونة، أما فكر الجماعات فسطحى نفعى مغلق، مشيرا إلى أن مصلحة التنظيم فيه فوق مصلحة الدولة، ومصلحة الجماعة فوق مصلحة الأمة بل فوق مصلحة الدين نفسه.