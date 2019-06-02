شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 269 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. نشر القرار فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم.

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