طالب مصري يفوز بجائزة التميز الإيطالي في الاقتصاد لعام 2019

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصد الطالب المصري شادي منصور جائزة التميز في الاقتصاد الإيطالي لعام 2019، وجائزة مالية، مع إدراج اسمه في لائحه التميز الوطنية الإيطالية. Advertisements ويدرس شادي في معهد نيكولا موريسكي بميلانو المتخصص في إدارة الشؤون المالية والاقتصاد والتسويق. وتسلم شادي الجائزة في مدينه ترينتو الإيطالية أثناء فعاليات الدورة السابعة من مسابقه الاقتصاد وهي إحدي مسابقات البرنامج الوطني الإيطالي لتعزيز التميز في مجال الاقتصاد والمال والتي تنظمها وزارة التعليم والبحث العلمي الإيطالية. ويقول محمود عثمان رئيس رابطة الجالية المصرية في ميلانو وضواحيها، أن الشاب شادي منصور هو أحد شباب أعضاء الرابطة الواعدين، وهو من أبناء الجيل الثاني للمهاجرين، ووالدة هشام منصور هاجر إلى إيطاليا منذ ثلاثين عاما ووالدته عفاف محمد معلمة للتربية الفنية بمدرسه نجيب محفوظ المصرية بميلانو. الطالب شادي منصور الفائز بجائزة التميز في الإقتصاد الإيطالي لعام 2019

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