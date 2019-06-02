شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشيد بدعم وزارة الصحة للمنظومة الصحية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالدعم المستمر من وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هاله زايد وإستجابتها السريعة بالعمل سد العجز في أطباء الرعاية الأساسية والأسنان والصيادلة والحجر الصحى على مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات والمنافذ الحدودية، حيث بدأ بالفعل تنفيذ إجراءات تسلم وتوزيع الأطباء والصيادلة الجدد والتى من المخطط أن تضم 294 طبيبا بشريا من الذين لهم أمر تكليف على 224 وحدة صحية ومستشفى بجميع المدن والقرى والمناطق النائية، بجانب الأطباء المتواجدين من قبل بواقع 30 طبيبا آخر، لافتاً إلى أن حركة الأطباء الجدد ستشمل توزيع 12 طبيبا على منافذ مطار أسوان الدولى وميناء السد العالى النهرى والموانئ البرية بقسطل وأرقين، فيما سيتم توزيع 313 صيدليا و532 طبيب أسنان أيضاً في نفس الحركة والتى ستساهم في رفع جودة الخدمة الصحية للمواطن الأسوانى البسيط.

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن المديرية بدأت في إجراءات استلام تكليف أطباء الأسنان والبالغ عددهم 77 طبيبا من دفعة 2017 والذين تم تكليفهم، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع الأطباء على وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة لينضموا إلى قطاع الأطباء العاملين بصحة أسوان، ليقوموا بدورهم في خدمة المرضى من خلال منافذ الرعاية الصحية الأولية، وهو الذي سيحد من الشكاوى المتكررة في القرى والمناطق النائية من عدم تواجد الأطباء في الوحدات الصحية وقلة التخصصات في المستشفيات لمركزية والنوعية .