شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يستقبل مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للتهنئة بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف في ديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة بعيد الفطر.

Advertisements

ورحب المحافظ بالأنبا توماس والوفد المرافق، وتم توجيه الشكر لهم على الزيارة لتقديم التهنئة، مؤكدًا على وحدة الشعب المصري.

ووجه الأنبا توماس الشكر للمحافظ على المجهودات الملموسة في الشارع، التي قدمها للمواطنين وللمحافظة.

رافق الأنبا توماس وفد رفيع المستوى ضم الأب ميلاد موسى والأب كمال وليم الفرنسيسكانى والأب ميلاد جودة الفرنسيسكانى والأب أندراوس فهمى والأب مرقص صالح والأب بيوس فرج والأخت لوجين من الراهبات الإليزابتيات.