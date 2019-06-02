شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة: عدم حصول الطفل على النوم بشكل كاف يتسبب فى بطء النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مبادرة 100 مليون صحة أن سهر الطفل وعدم حصولة على النوم بشكل كافى يتسبب فى بطء النمو ويؤثر على نشاطة وقدرتة على الاستيعاب.

ونصحت مبادرة 100 مليون صحة الأمهات بضرورة أن يتعود الطفل على النوم مبكرا، وأن يحصل على كفايتة من الراحة والنوم.

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ويشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة مستمرة فى الكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية حتى أخر العام الجارى .