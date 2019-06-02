شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للتصنيع" تشارك فى "تنجيل" استاد القاهرة قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية المشاركة فى تنفيذ أحدث التقنيات الحديثة لتنجيل إستاد القاهرة، بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشددا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة نسب المكون المحلي ونقل التجربة وتعميمها علي كافة المنشأت الرياضية، وفقا لمواصفات الجودة القياسية، جاء هذا خلال زيارة وفد الهيئة العربية للتصنيع لتفقد أرضية ملاعب إستاد القاهرة في شكلها النهائى، فى إطار الإستعدادات والتجهيزات النهائية قبل إنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر .

وأوضح "التراس" أن مصنع الطائرات التابع بالهيئة نجح بالتعاون مع كبري الشركات الفرنسية العالمية في تنجيل إستاد القاهرة بتقينة العشب الهجين لأول مرة بالملاعب الرياضية المصرية، مشيرا أن عمرها الإفتراضى وقدرتها على التحمل للأحمال المختلفة تفوق ملاعب النجيل الطبيعى.

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وذكر أن هذه التقنية تعتمد على غرس بصيلات من النجيل الصناعي في أرضية الملعب على عمق معين بواسطة ماكينات حديثة متخصصة فى "تدكيك" هذه البصيلات قبل أن يتم زراعة النجيل الطبيعي معها في نفس الوقت لتعزيز النجيلة والمحافظة على عمرها الإفتراضى لفترة أطول.

وأشار"التراس" أن هذه التقنية تتميز بالمقاومة وثبات شكلها وخصائصها في جميع الأحوال الجوية وصعوبة نزعها، إلي جانب أنه في حالة هطول أمطار فإن التربة لا تتعرض للرطوبة كالملاعب المجهزة بالنجيل الطبيعى بتربة طينية، مؤكدا أن هناك خطة طموحة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتطبيق تقنيات العُشب الهجين بكافة الملاعب والمنشئات الرياضية.