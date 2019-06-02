شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى بيع قصر البارون والعجز عن التصدى للجراد فى الأقصر وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكدت الوزارة اهتمامها الشديد بقصر البارون، الذى يُعد أحد أهم القصور الأثرية العريقة التى يتميز بها التراث المعمارى المصرى، لافتة إلى إلى تبنيها خطة لترميم القصر تحت إشراف نخبة من علماء الآثار، بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الترميم بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفى سياق متصل، نفت وزارة الزراعة بحسب تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بعجز الحكومة عن التصدى لأسراب الجراد التى هاجمت الحدود الجنوبية للبلاد، خاصة الأقصر وأسوان، مُؤكدة أنه لا صحة لعدم تصدى الحكومة لأسراب الجراد. وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل فى ظهور تجمعات محدودة جدا على الحدود الجنوبية، ومكافحتها على الفور.

ونقل بيان المركز الإعلامى عن الوزارة، تأكيد جاهزيتها الكاملة وامتلاكها خطة شاملة للتصدى لأى هجوم للجراد فى أية منطقة على مستوى الجمهورية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وهدفها إثارة القلق والذعر بين المواطنين.