برلماني يطالب بتعميم تجربة البحر الأحمر بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتجربة محافظة البحر الأحمر لحماية البيئة والحفاظ على الأحياء البرية والمائية، من خلال منع استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بالورق المقوى بجميع المحال التجارية.

واوضح "متولي" في بيان اليوم الأحد، أن خطورة الأكياس البلاستيكية على النظام البيئي تكمن في إلقاء القمامة في البحار والأنهار، وتسبب أضرارًا بالغة للحيوانات البحرية التي تختنق بها أو تُحتبس بداخلها.

وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعميم تجربة محافظة البحر الأحمر حفاظًا على البيئة والثروة السمكية والشعب المرجانية، والبدء بالمحافظات الساحلية، ثم انتقال التجربة وتعميمها على مستوى الجمهورية.​